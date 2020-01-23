Нападающий "Бернли": "Олд Траффорд" больше не пугает"

Форвард "Бернли" Крис Вуд позволил себе язвительное высказывание в адрес "Манчестер Юнайтед".

"Олд Траффорд" больше не пугает. Мы приехали сюда с должным менталитетом, чтобы выложиться полностью, атаковать и сражаться изо все сил. Вот, что мы сделали", - цитирует Вуда Goal.com.

Напомним, что в среду "Бернли" обыграл "МЮ" со счетом 2:0. Это первая с 1962 года гостевая победа "бордовых" над "красными дьяволами".

28-летний Вуд в поединке на "Олд Траффорд" забил гол и сделал ассист.

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