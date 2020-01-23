Нападающий "Бернли": "Олд Траффорд" больше не пугает"
Форвард "Бернли" Крис Вуд позволил себе язвительное высказывание в адрес "Манчестер Юнайтед".
"Олд Траффорд" больше не пугает. Мы приехали сюда с должным менталитетом, чтобы выложиться полностью, атаковать и сражаться изо все сил. Вот, что мы сделали", - цитирует Вуда Goal.com.
Напомним, что в среду "Бернли" обыграл "МЮ" со счетом 2:0. Это первая с 1962 года гостевая победа "бордовых" над "красными дьяволами".
28-летний Вуд в поединке на "Олд Траффорд" забил гол и сделал ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17