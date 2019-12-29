Нападающий Борини покинет "Милан"

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Нападающий Борини покинет "Милан"

Форвард "Милана" Фабио Борини перейдет в "Дженоа". Об этом сообщается в твиттере журналиста La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

По данным источника, 28-летний футболист попал в число кандидатов, которые могут перейти в итальянский клуб в скором времени.

Борини перешел в "Милан" из "Саутгемптона" летом 2018 года за 7 миллионов евро. В текущем розыгрыше он участвовал всего в двух матчах Серии А.

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