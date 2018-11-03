Нападающий "Борнмута" Уилсон вышел в лидеры АПЛ по системе "гол+пас"

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Нападающий "Борнмута" Уилсон вышел в лидеры АПЛ по системе "гол+пас"

Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон поразил ворота "Манчестер Юнайтед" в матче 11-го тура АПЛ.

В активе 26-летнего англичанина 6 мячей и 4 ассиста в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он вышел в лидеры турнира по системе "гол+пас".

Первую строчку Уилсон делит с вингером "Челси" Эденом Азаром, на счету которого 7 голов и 3 результативных передачи.

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