Нападающий "Боруссии" мечтает выступать за "Реал"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Якоб Ларсен признался, что мечтает выступать за мадридский "Реал".
"Переход в "Реал" был бы для меня огромным достижением. Это значит, что ты являешься одним из лучших футболистов мира. Нет ничего лучше, чем играть за "Реал", но при этом я не исключаю, что всю карьеру проведу в "Боруссии" - сказал 20-летний датчанин.
Ларсен находится в структуре "Боруссии" с 2015 года, за основную команду "шмелей" сыграл 9 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Штутгарту", провёл 4 поединка, в которых результативными действиями не отметился.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11