Нападающий "Боруссии" мечтает выступать за "Реал"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Якоб Ларсен признался, что мечтает выступать за мадридский "Реал".

"Переход в "Реал" был бы для меня огромным достижением. Это значит, что ты являешься одним из лучших футболистов мира. Нет ничего лучше, чем играть за "Реал", но при этом я не исключаю, что всю карьеру проведу в "Боруссии" - сказал 20-летний датчанин.

Ларсен находится в структуре "Боруссии" с 2015 года, за основную команду "шмелей" сыграл 9 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Штутгарту", провёл 4 поединка, в которых результативными действиями не отметился.

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