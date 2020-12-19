Нападающий "Боруссии" Мукоко вошел в историю Бундеслиги

Теги юссуфа мукокоборуссия дортмундстатистика

Нападающий "Боруссии" Мукоко вошел в историю Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко отметился голом в игре против "Униона" (1:2).

Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. Он забил в возрасте 16 лет и 28 дней.

Мукоко является воспитанником "шмелей". Он дебютировал за основную команду в 2020 году. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Мукоко забил один гол в 7 матчах.

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов