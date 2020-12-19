Нападающий "Боруссии" Мукоко вошел в историю Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко отметился голом в игре против "Униона" (1:2).

Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. Он забил в возрасте 16 лет и 28 дней.

Мукоко является воспитанником "шмелей". Он дебютировал за основную команду в 2020 году. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Мукоко забил один гол в 7 матчах.

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