Нападающий "Брюгге" Деннис пропустил матч с "Боруссией" по удивительной причине

Стало известно, почему форвард "Брюгге" Эммануэль Деннис не сыграл против дортмундской "Боруссии" (0:3).

Как сообщает Het Laatste Nieuws, 23-летний нигериец сильно разозлился из-за того, что не смог занять любимое место в автобусе, однако из-за протокола УЕФА по рассадке это было невозможно.

Наставник "Брюгге" Филипп Клеман наказал футболиста за такое поведение и высадил его из автобуса, оставив вне состава на матч. Вероятно, игрока также ждет штраф.

В текущем сезоне Деннис провел 10 игр, забил один гол и отдал два ассиста.

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