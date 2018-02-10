Нападающий "Црвены Звезды": "Мы сильнее ЦСКА"
Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки прокомментировал предстоящее противостояние с ЦСКА в Лиге Европы.
Первый матч состоится в Белграде 13 февраля.
"Мне кажется, что наш клуб сильнее. Я уважаю всех соперников, даже ЦСКА. Но им придется столкнуться с нашими невероятными болельщиками. Мы верим в свои силы. Я надеюсь, что мы добьемся успеха по итогам двух матчей", - сказал он.
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