Нападающий ЦСКА Базелюк может перейти в "Паниониос"

"Паниониос" проявляет интерес к нападающему ЦСКА Константину Базелюку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, греческий клуб намерен арендовать футболиста в январе до лета 2018 года. Стоит отметить, что мать форварда имеет греческие корни, поэтому клуб может помочь ему в получении греческого паспорта.

В первой половине этого сезона 24-летний Базелюк выступал за "Анжи" на правах аренды, провел за клуб 6 матчей и не забил ни одного мяча.

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