Нападающий ЦСКА дебютировал за новую команду

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, которого недавно арендовала польская команда "Лех", выступил в дебютном матче.

21-летний футболист вышел на замену на 85-й минуте матча 21-го тура чемпионата Польши с "Заглембле" (1:2).

Жамалетдинов - воспитанник "Локомотива". В сезоне 2016/17 стал выступать за первую команду ЦСКА.

"Лех" с 33 баллами занимает 4 место в турнире. Жамалетдинов в текущем сезоне участвовал в 12 матчах за красно-синих, отметившись 3 голами.

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