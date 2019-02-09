Нападающий ЦСКА дебютировал за новую команду

Теги тимур жамалетдиновцска москвалех познань

Нападающий ЦСКА дебютировал за новую команду

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, которого недавно арендовала польская команда "Лех", выступил в дебютном матче.

21-летний футболист вышел на замену на 85-й минуте матча 21-го тура чемпионата Польши с "Заглембле" (1:2).

Жамалетдинов - воспитанник "Локомотива". В сезоне 2016/17 стал выступать за первую команду ЦСКА.

"Лех" с 33 баллами занимает 4 место в турнире. Жамалетдинов в текущем сезоне участвовал в 12 матчах за красно-синих, отметившись 3 голами.

Не пропустите:  Отец Еременко назвал главные качества сына| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Как за полтора года трансформироваться в самого продуктивного нападающего Серии "А"? Рецепт Дувана Сапаты

Как за полтора года трансформироваться в самого продуктивного нападающего Серии "А"? Рецепт Дувана Сапаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов