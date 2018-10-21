Нападающий ЦСКА не сыграет против "Ромы"

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес пропустит игру против "Ромы" в рамках Лиги Чемпионов.

Однако футболист отправился вместе с командой в Рим. Как предполагает сам уругваец, он должен восстановиться к игре против "Динамо".

В этом сезоне на счету Эрнандеса два гола и один ассист в 6 матчах.

Поединок между "Ромой" и ЦСКА состоится 23 октября.

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