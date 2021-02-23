Нападающий ЦСКА перешел в "Велес"

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Нападающий ЦСКА перешел в "Велес""Велес" согласовал с ЦСКА аренду малийского форварда Лассана Н’Диай.

20-летний игрок вернулся после аренды в шведской "Эскильстуны" и выходил на поле в составе "армейцев" в молодежном первенстве России. В его активе 6 забитых голов и 2 результативные передачи.

Так же клуб подписал соглашение с хавбеком "Сочи" Андреем Боковым. На его счету 2 матча в текущем сезоне РПЛ. С игроком заключен полноценный контракт.

Напомним "Велес" занимает 6 место в ФНЛ.

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