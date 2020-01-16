Нападающий "Динамо" Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии

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Нападающий "Динамо" Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии

Форвард московского "Динамо" Сильвестр Игбун находится в одной из столичных больниц.

Как сообщает Mash, нигерийца экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии из-за проблем с почками.

29-летний нападающий перешёл в "Динамо" в сентябре прошлого года на правах аренды до конца сезона.

В составе "сине-бело-голубых" Игбун сыграл 11 матчей и забил 2 гола. Его трансфер принадлежит "Уфе".

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