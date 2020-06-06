Нападающий "Динамо" Н'Жи перепутал свой клуб с ЦСКА

Форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жи попал в нелепую ситуацию. Как выяснилось, легионер не в курсе, цвета какого клуба он защищает.

Во время интервью Radio Sport Info 26-летний камерунец заявил, что он хорошо себя чувствует в ЦСКА.

Напомним, что нападающий выступает за "бело-голубых" с прошлого лета - он пришёл из "Марселя" за 6 миллионов евро.

В составе "Динамо" Н'Жи забил всего 1 гол в 15 матчах.

Не пропустите: Французский клуб нацелился на хавбека "Динамо". | http://soccernews.ru