Нападающий "Динамо" Обольский покинул клуб

Форвард "Динамо" Николай Обольский покинул московский клуб в связи с завершением контракта. Об этом пресс-служба сообщила в своем инстаграме.

Обольский - воспитанник "Динамо". За основную команду он дебютировал в 2015 году, но так и не смог отличиться результативными действиями.

В "Динамо - 2" Обольский провел 22 матча, отметившись 10 голами.

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