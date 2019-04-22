Нападающий "Енисея" Саркисов из-за травмы пропустит 3 недели

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Нападающий "Енисея" Саркисов из-за травмы пропустит 3 недели

Нападающий "Енисея" Артур Саркисов из-за травмы выбыл на три недели. Об этом пишет пресс-служба красноярского клуба.

Напомним, игрок был травмирован в матче 24-го тура со "Спартаком". Из-за того, что футболисту пришлось покинуть поле спустя 7 минут после выхода, красноярцы доигрывали матч вдесятером, так как лимит замен был исчерпан.

После того, как Саркисов прошел обследования, у него диагностировали надрыв мышц задней поверхности бедра, восстановление которого займет до 3 недель.

"Енисей" в турнирной таблице чемпиона России занимает 16 позицию.

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