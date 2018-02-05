Нападающий "Эспаньола" Гарсия отверг обвинения в расизме

Теги эспаньолбарселонасамюэль умтити

Нападающий "Эспаньола" Гарсия отверг обвинения в расизме

Форвард "Эспаньола" Серхио Гарсия отверг обвинения в расизме.

По информации испанской прессы, 34-летний нападающий "попугаев" в ходе вчерашнего каталонского дерби назвал негром защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

"После игры мы пообщались с Умтити. Я ни в коем случае не хотел оскорбить его на расовой почве. Из-за страстей, кипящих на поле, многое может быть сказано, но все эти слова остаются там" - приводит слова Гарсии Sport.es.

Напомним, что арбитр матча зафиксировал данный инцидент в протоколе, поэтому игроку "Эспаньола" грозит дисквалификация. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов