Нападающий "Эспаньола" Гарсия отверг обвинения в расизме

Форвард "Эспаньола" Серхио Гарсия отверг обвинения в расизме.

По информации испанской прессы, 34-летний нападающий "попугаев" в ходе вчерашнего каталонского дерби назвал негром защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

"После игры мы пообщались с Умтити. Я ни в коем случае не хотел оскорбить его на расовой почве. Из-за страстей, кипящих на поле, многое может быть сказано, но все эти слова остаются там" - приводит слова Гарсии Sport.es.

Напомним, что арбитр матча зафиксировал данный инцидент в протоколе, поэтому игроку "Эспаньола" грозит дисквалификация. | http://soccernews.ru