Нападающий "Фенербахче" Муричи может продолжить карьеру в Италии

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Нападающий "Фенербахче" Муричи может продолжить карьеру в Италии

Нападающий "Фенербахче" Ведат Муричи может перейти в итальянский клуб, утверждает Football Italia.

По данным источника, 26 летний футболистом интересуется "Лацио". Римляне готовы предложить игроку контракт до 2025 года с окладом в 2 млн евро в год.

В минувшем сезоне Муричи забил 13 голов и 6 ассистов в чемпионате Турции.

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