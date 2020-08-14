Нападающий "Фенербахче" Муричи может продолжить карьеру в Италии
Нападающий "Фенербахче" Ведат Муричи может перейти в итальянский клуб, утверждает Football Italia.
По данным источника, 26 летний футболистом интересуется "Лацио". Римляне готовы предложить игроку контракт до 2025 года с окладом в 2 млн евро в год.
В минувшем сезоне Муричи забил 13 голов и 6 ассистов в чемпионате Турции.
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|Команда
|М
|О
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|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
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|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
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|Касимпаса
|28
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|12
|Генчлербирлиги
|28
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|Денизлиспор
|28
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|Малатия Беледийеспор
|28
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|Джайкур Ризеспор
|27
|28
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|Коньяспор
|28
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|17
|Кайсериспор
|28
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|Анкарагюджю
|28
|24