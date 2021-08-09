Нападающий "Фенербахче" перейдет в "Химки"

Фото: инстаграм Адеми

Форвард "Фенербахче" Кемаль Адеми должен перейти в "Химки".

По сведениям Sport24, 25-летний швейцарец подпишет с российским клубом контракт на два года.

Стоит отметить, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,6 миллиона евро.

Вторую половину прошлого сезона Адеми провел в аренде в "Фатих Карагюмрюк". Всего в прошлом сезоне он провел 16 игр, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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