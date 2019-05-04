Нападающий "Фулхэма" Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории АПЛ

Игрок "Фулхэма" Харви Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Англии. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте в матче 37-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" (0:1).

Впервые футболист сыграл в матче в чемпионате Англии в возрасте 16 лет и 30 дней. По этому показателю он обошел Мэттью Бриггса, который дебютировал 16 лет и 68 дней. Он также выступал за "Фулхэм".

"Фулхэм" располагается на 19 месте в турнирной таблице, набрав 26 баллов.

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