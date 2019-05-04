Нападающий "Фулхэма" Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории АПЛ
Игрок "Фулхэма" Харви Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Англии. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте в матче 37-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" (0:1).
Впервые футболист сыграл в матче в чемпионате Англии в возрасте 16 лет и 30 дней. По этому показателю он обошел Мэттью Бриггса, который дебютировал 16 лет и 68 дней. Он также выступал за "Фулхэм".
"Фулхэм" располагается на 19 месте в турнирной таблице, набрав 26 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Борнмут
|37
|45
|13
|Кристал Пэлас
|36
|43
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14