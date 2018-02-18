Нападающий "Галатасарая" Гомис потерял сознание во время матча, но сумел вернуться в игру
В матче 22-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" уступил "Касымпаше" со счетом 1:2.
В ходе встрече французский нападающий стамбульского клуба Бафетимби Гомис упал в обморок. Впрочем через некоторое время он пришел в себя и сумел продолжить матч.
Причиной потери сознания является заниженный уровень кровяного давления у 32-летнего Гомиса. В 2015 году у него уже случалось подобное в матче Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|22
|46
|2
|Галатасарай
|22
|44
|3
|Фенербахче
|22
|44
|4
|Бешикташ
|22
|41
|5
|Кайсериспор
|22
|35
|6
|Сивасспор
|22
|34
|7
|Трабзонспор
|22
|33
|8
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|9
|Касимпаса
|22
|29
|10
|Малатия Беледийеспор
|22
|28
|11
|Бурсаспор
|22
|27
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|22
|27
|13
|Антальяспор
|22
|24
|14
|Генчлербирлиги
|21
|22
|15
|Коньяспор
|22
|21
|16
|Аланьяспор
|22
|21
|17
|Османлыспор
|22
|19
|18
|Карабюкспор
|22
|12