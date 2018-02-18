Нападающий "Галатасарая" Гомис потерял сознание во время матча, но сумел вернуться в игру

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Нападающий "Галатасарая" Гомис потерял сознание во время матча, но сумел вернуться в игру

В матче 22-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" уступил "Касымпаше" со счетом 1:2.

В ходе встрече французский нападающий стамбульского клуба Бафетимби Гомис упал в обморок. Впрочем через некоторое время он пришел в себя и сумел продолжить матч.

Причиной потери сознания является заниженный уровень кровяного давления у 32-летнего Гомиса. В 2015 году у него уже случалось подобное в матче Премьер-лиги.

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