Нападающий "Галатасарая" Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды
ПСВ арендовал нападающего "Галатасарая" Константиноса Митроглу на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
По данным источника, трансфер 31-летнего футболиста обойдется турецкому клубу в 1,25 миллиона евро.
Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou’nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 августа 2019 г.
Detaylar https://t.co/dxfy4kvqLy pic.twitter.com/yIS7QX2GXd
В минувшем сезоне форвард участвовал в 26 встречах, отметившись 4 голами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23