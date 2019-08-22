Нападающий "Галатасарая" Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды

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Нападающий "Галатасарая" Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды

ПСВ арендовал нападающего "Галатасарая" Константиноса Митроглу на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

По данным источника, трансфер 31-летнего футболиста обойдется турецкому клубу в 1,25 миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард участвовал в 26 встречах, отметившись 4 голами.

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