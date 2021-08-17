Нападающий "Герты" отказал "Зениту"

Фото инстаграм Матеуса Куньи / Автор неизвестен

Форвард берлинской "Герты" Матеус Кунья решил не переходить в "Зенит" этим летом.

По информации Bild, российский клуб предлагал футболисту выгодные условия контракта, однако тот ответил отказом.

В планах бразильского нападающего остаться в нынешней команде ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов купить Кунью, которым также интересуется "Атлетико", за 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок провёл за "Герту" 28 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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