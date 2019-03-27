Нападающий "Гремио" Соарес: "Рад, что мной интересуется "Милан"

Теги гремиомилантрансферы

Нападающий "Гремио" Соарес: "Рад, что мной интересуется "Милан"

Нападающий "Гремио" Эвертон Соарес заявил, что к нему проявляет интерес "Милан". Об этом сообщает Sport Medaiset.

"Я рад, что мной интересуется "Милан". Это большой клуб в Европе. Посмотрим, что будет дальше, но я очень воодушевлен этой новости. "Милан" - отличная команда", - сказал Соарес.

Футболист является воспитанником "Гремио". В нынешнем сезоне он участвовал в 7 матчах, в которых отметился 7 голами. Трансферная стоимость бразильца - 15 миллионов евро.

"Милан" занимает 4 место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 51 балл.

Не пропустите: "Милан" и "Интер" хотят снести "Сан-Сиро" и построить новый стадион| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории

Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов