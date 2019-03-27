Нападающий "Гремио" Соарес: "Рад, что мной интересуется "Милан"

Нападающий "Гремио" Эвертон Соарес заявил, что к нему проявляет интерес "Милан". Об этом сообщает Sport Medaiset.

"Я рад, что мной интересуется "Милан". Это большой клуб в Европе. Посмотрим, что будет дальше, но я очень воодушевлен этой новости. "Милан" - отличная команда", - сказал Соарес.

Футболист является воспитанником "Гремио". В нынешнем сезоне он участвовал в 7 матчах, в которых отметился 7 голами. Трансферная стоимость бразильца - 15 миллионов евро.

"Милан" занимает 4 место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 51 балл.

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