Нападающий "Интера" отказался переходить в ПСЖ

ПСЖ пытался переманить к себе 17-летнего нападающего "Интера" Себастьяно Эспозито.

Как сообщает Calciomercato, юный итальянец отказал парижанам, так как связывает свое будущее с "Интером". Клуб также заинтересован в том, чтобы Эспозито остался.

Отмечается, что тренерский штаб "нерадзурри" планирует задействовать футболиста в ближайших играх Серии А.

В этом сезоне Эспозито принял участие в одном матче "Интера" в рамках Лиги Чемпионов.

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