Нападающий "Интера" перейдет в "Кристал Пэлас"

Нападающий "Интера" Эдер в скором времени станет игроком "Кристал Пэлас".

Как сообщает Sky Sports, стороны уже начали переговоры по трансферу 31-летнего игрока.

За форварда англичане заплатят около 10 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Эдер провел 18 матчей и забил один гол.

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