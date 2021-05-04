Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку высоко отозвался о главном тренере команды Антонио Конте после завоевания скудетто
Фото: твиттер Лукаку/Автор неизвестен
После победы в Серии А, Ромелу Лукаку рассказал о своем отношении к главному тренеру "Интера" - Антонио Конте.
"Ради него я готов биться до смерти. Нам не удалось поработать вместе в "Челси", однако я всегда считал, что добьюсь успеха после того, как ушел из "Манчестер Юнайтед" к нему.
Он сказал мне: "Если ты не работаешь на тренировках - ты не играешь". Для развития карьеры важно встречать людей, которые честно говорят тебе в лицо то, что думают. Такое случалось с настоящими чемпионами – Это’О, Дрогба, Анри.
Я рад не только за всех фанатов "Интера" в мире, но и за команду, за тренера, за клуб, за президента. Это лучший сезон в моей карьере. Надеюсь, мы с "Интером" начали победный цикл", – сказал Лукаку.
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|62
|3
|Интер Милан
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|Аталанта
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|Наполи
|26
|39
|7
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|26
|38
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Удинезе
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
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|25
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|Лечче
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|Брешия
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