Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку высоко отозвался о главном тренере команды Антонио Конте после завоевания скудетто

Фото: твиттер Лукаку/Автор неизвестен

После победы в Серии А, Ромелу Лукаку рассказал о своем отношении к главному тренеру "Интера" - Антонио Конте.

"Ради него я готов биться до смерти. Нам не удалось поработать вместе в "Челси", однако я всегда считал, что добьюсь успеха после того, как ушел из "Манчестер Юнайтед" к нему.

Он сказал мне: "Если ты не работаешь на тренировках - ты не играешь". Для развития карьеры важно встречать людей, которые честно говорят тебе в лицо то, что думают. Такое случалось с настоящими чемпионами – Это’О, Дрогба, Анри.

Я рад не только за всех фанатов "Интера" в мире, но и за команду, за тренера, за клуб, за президента. Это лучший сезон в моей карьере. Надеюсь, мы с "Интером" начали победный цикл", – сказал Лукаку.

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