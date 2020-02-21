Нападающий из предпоследней команды Ла Лиги за 18 млн евро: зачем "Барселоне" понадобился именно Мартин Брейтуэйт?

"Барселона" в начале года (календарного, не путать с игровым!) была шокирована новостями о потере Луиса Суареса, который вылетел на четыре месяца, и Усмана Дембеле, который будет восстанавливаться полгода. Во время трансферного окна руководство "сине-гранатовых" так и не нашло альтернатив, хотя ходили слухи о переговорах с Ришарлисоном, Родриго Морено, Обамеянгом, Жиру и Виллианом. В последующие недели каталонцы выбивали специальное разрешение от Ла Лиги на приобретение футболиста в Испании, а затем торговались за Лукаса Переса, Анхеля, Лорена Морона и Луиса Суареса из "Сарагосы" (было бы интересно заменить одного Луиса Суареса на другого!). В конце концов, клуб остановился на Мартине Брейтуэйте из "Леганеса". Контракт подписан до лета 2024-го. На первый взгляд, трансфер неплохой! В прошлом сезоне датский форвард отметился голами в ворота "Реала", той же "Барселоны", "Валенсии" и "Севильи" (короче, показал, что умеет забивать топам), а в этом сезоне в его активе уже шесть мячей за последнюю(!) команду чемпионата. Кроме того, в недавних матчах за сборную Брейтуэйт забивал Ирландии, Люксембургу и Гибралтару. Все в нем хорошо, кроме возраста (летом будет 29), цены (18 млн евро) и общего сомнения в необходимости "Барселоне". В этом всем и попробуем разобраться

Условия не для запасного!

"Блаугранас" после провального зимнего окна нужен был временный вариант в нападении для подстраховки, ротации и тактической гибкости. В Испании клубы вполне логично подняли ценники на своих исполнителей до небес, поэтому с точки зрения финансов подписания Брейтуэйта оказалось выгодным – "Барселона" просто активировала его клаусулу. Датчанин не столь привлекателен в футбольном плане, как Виллиан Хосе, Александр Исаак, Лорен Морон или Лукас Перес, но за этих игроков требовали от 30 до космических 70 млн евро (за эту сумму "Боруссия" из Дортмунда прошлым летом укрепила всю переднюю линию). Стоит говорить об одном: у "Барселоны" просто не было другого выбора. Интереснее дальше! Контракт на четыре года и клаусула в 300 млн евро с почти 29-летним нападающим "Леганеса" отнюдь не похож на временный вариант, хотя клуб, как заявляют испанские СМИ, прописал возможность прекратить сотрудничество при неудовлетворительных спортивных результатах. Впрочем, "Барселона" вряд ли желает просто выбрасывать деньги на ветер. Варианта два: либо руководство планирует перепродать Мартина летом, или на него серьезно рассчитывают. В первом случае логика выглядит так: контракт на полтора-два года серьезно бы сбил цену на Брейтуэйта уже летом – клубы бы затягивали переговоры и заставляли бы "Барсу" идти на уступки. Правда, позиция "блаугранас" все равно проигрышная, ведь хотя бы отбить 18 млн за форварда, которому в июне стукнет 29, вряд ли удастся. В финансовом аспекте такой временный трансфер – деньги на ветер.

Как Брейтуэйт вообще играет – почему о нем так мало знают?

Брейтуэйт – достаточно неплохой форвард, чтобы быть достойным сделать "левел-ап" в карьере, но недостаточно выразительный для перехода сразу в клуб такого уровня. Мартин провел четыре года в "Тулузе", отбегал сезон за "Бордо" и два за "Мидлсбро", после чего на год заехал в "Леганес". В общем, с 2013 года в его активе 57 голов и 23 ассиста в чемпионатах, однако 35 забитых мячей и 11 голевых передач пришлись на период выступлений за "Тулузу". Кроме того, у датчанина 45 матчей за сборную с выступлениями на ЧМ-2018 и в Лиге Наций. В Испании Брейтуэйт имеет 13+7 по системе гол+пас во всех турнирах, а в текущем сезоне нападающий забил шесть голов в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром "Леганеса". Он является лидером "пепинерос" по ожидаемым голами и лучший по вовлеченности в атакующие действия – xGChain Мартина равен 7,78. Это означает, что атаки с его участием привели почти к восьми ожидаемым голам. В нападении Брейтуэйт может сыграть практически в любом месте: форвард, вингер, центральный атакующий полузащитник – везде Мартин работает без особой потери качества. Как ЦАП датчанин в "Леганесе" в среднем бил по воротам даже чаще, чем в роли нападающего. Суммарный xG в текущем сезоне по амплуа поделен примерно поровну: 3,73 при игре форвардом и 2,18 на других позициях (все это без учета выхода на замену). При этом наиболее опасным он остается именно в штрафной соперника – отсюда он нанес 56 ударов с 73-х за два сезона, забив 9 голов в Ла Лиге. Учитывая распространенную практику использования Мартина в полузащите, можно говорить о хорошем умение врываться в опасные зоны из глубины. В общем, выгодный для себя контракт Брейтуэйт заработал благодаря хорошим бомбардирские качества и универсальности.

Где датчанин будет играть в "Барселоне"?

Если говорить о Брейтуэйте как о нападающем, то ему, очевидно, придется конкурировать с Фати и Роберто на флангах атаки. Роберто неплохо закрыл позицию правого нападающего в поединке с "Атлетиком", забил "Хетафе" и вообще хорошо интегрирован в эту роль. Ансумане также прекрасно использовал предоставленные шансы – в его активе 5 голов и 1 ассист в 20 матчах (10 в основе). Он нашел взаимопонимание с Месси, о чем говорят два ассиста от Лео за одну минуту в поединке против "Леванте" и открытые переживания аргентинца в отношении физических нагрузок на 17-летнего юношу. Создание равных конкурентных условий для молодого таланта – достаточно интересный ход. Возможен также вариант игры в центре, но в любом случае Мартин не отнимет места в основе у Лео и Гризманна. В линии полузащиты Мартин может занять позицию крайнего центрального хава или появляться под нападающими в случае перехода на 4-2-3-1 или 3-5-2. Здесь датчанин мог бы конкурировать с Роберто, Ракитичем, Артуром и Видалем – соперников много, но в текущем сезоне тренеры постоянно их меняют. Очень вероятно, что все эти футболисты периодически меняться с Брейтуэйтом местами в основе и запасе.

И зачем такой игрок в "Барселоне"? Есть вероятность, что пришел новый Кевин-Принс Боатенг!

Похоже, "Барселона" поспешила с решением приобрести Брейтуэйта. Основной мотив истерического поиска нападающего заключался во временной замене Суареса и Дембеле, но при этом клуб уже после травмы Луиса отдал в аренду с правом выкупа двух воспитанников Ла Масии – Абеля Руиса и Карлеса Переса. Последний забивал "Интеру" в Лиге Чемпионов и перешел в Рому 30 января. Кике Сетьен, при всех вопросах к своей работе, неплохо решил проблему с нападающими. Месси перешел в центр, спускается в глубину и раздает передачи направо и налево – в последних пяти матчах у Лео 26 выстрелов по воротам, 22 передачи под удар, 32 обыгрыша на дриблинге, 6 ассистов и два гола. На краях Сетьен использовал Гризманна, Фати, Роберто а также центрхавов Де Йонга, Ракитича и Видаля – в активе этих форвардов и не совсем форвардов 6 из 12 голов "Барсы" в последних пяти поединках. Общие результаты оставляют желать лучшего, однако вряд ли Брейтуэйт является футболистом, призванным сразу их улучшать. Он – один из целой кучи вариантов. Кроме того, Суарес вернется уже в апреле (если не раньше), а в следующем сезоне будет оставаться основным столько, сколько позволит здоровье. Летом также выздоровеет Дембеле. Также следует понимать, что в ближайший год Фати никуда не сплавят – Ансуи, как наиболее талантливый воспитанник Ла Масии в основной команде, является козырем Бартомеу на предстоящих выборах. С полузащитой у Сетьена также все спокойно. Кике перешел на 4-3-3, в которой вариантов не так много – две позиции в центральном звене традиционно остаются за Де Йонгом и Бускетсом. При этом все конкуренты Мартина на голову сильнее по классу, опыту и уровню интегрированности в систему игры "блаугранас", поэтому в важнейших матчах, как не сложно предположить, именно они выйдут в основе – а впереди поединки с "Реалом", "Атлетико", "Атлетиком", "Севильей" и "Вильярреалом". Таким образом, Брейтуэйт превращается в игрока ротации за 18 млн евро. Даже для длительной карьеры резервиста и даже в наше время это слишком дорого! Тем более, когда у тебя под боком лучшая академия мира (ну ладно, может не лучшая-лучшая, но одна из лучших так точно).