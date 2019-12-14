Нападающий из провинции: как Иммобиле превратился в лучшего бомбардира Серии "А"?

Будущий бомбардир "Лацио" увидел свет в Торре-Аннунциата близ Неаполя в семье Микелы и Антонио Иммобиле. Фактически городок, расположенный у подножия легендарного Везувия, – это пригород провинции, а еще он считается одним из центров каморры – всемирно известной неаполитанской мафии. Вскоре после рождения сына родителям Иммобиле приходилось волноваться не из-за опасного соседства с вулканом, который дважды стирал их город с лица земли, а из-за гиперактивность Чиро. Мальчик, как и положено всем будущим футболистам, с детства постоянно бил мяч, не особо задумываясь, где находится. Страдало все: окна домов вблизи, домашняя мебель и даже младший брат – Луиджи был первым голкипером, который капитулировал перед коварными ударами форварда. Очевидно, что никто не собирался терпеть его выходки, поэтому уже в 5 лет Иммобиле начал регулярно заниматься делом, которое в дальнейшем определит всю его жизнь. Страсть к футболу передалась от отца. В свое время Антонио отказался от карьеры ради работы, которая гарантировала прибыль, но сына он побудил идти за своей мечтой.

Первой командой Чиро стала "Торре-Аннунциата-88", которой он посвятил 5 лет. Затем была неудачная попытка закрепиться в "Салернитану" и "Эмполи". В 10-летнем возрасте "Милан" был готов видеть Иммобиле (он успешно прошел просмотр) в своей академии, а это означало, что мальчик должен был покинуть дом и перебраться в мегаполис. Родители решили, что для такого шага еще не пришло время. В конце концов, "Сорренто" оказался тем местом, где Иммобиле усовершенствовал свои навыки настолько, что перед ним не устоял даже "Ювентус". Говорят, что переезду поспособствовал еще один неаполитанец Чиро Феррара. В составе "старой синьоры" Иммобиле стал настоящей звездой молодежного уровня. После переезда в Турин он выступал в составе команды U-19, где стал одним из главных творцов триумфа Примаверы "бьянконери" на престижном Кубке Виареджо. В течение турнира нападающий забил пять голов, два из которых – в финале. Менее чем через месяц после вышеописанных событий Иммобиле дебютировал за основную команду "Ювентуса". Чиро появился на поле в конце матча против "Болоньи", заменив легендарного Алессандро Дель Пьеро. Осенью 2009-го туринцев уже возглавлял Феррара, который позволил своему тезке и земляку впервые сыграть в Лиге Чемпионов, снова заменив Дель Пьеро в середине второго тайма встречи против французского "Бордо". Иммобиле продолжил регулярно забивать за Примаверу "Ювентуса" (20 голов в 17-и матчах), но за первую команду в сезоне 2009/10 сыграл суммарно 35 минут во всех турнирах (22 из них – в том же матче ЛЧ). Это и все шансы, которые он получил в составе "зебр".

Не получилось в одном туринском клубе – получилось в другом

Стоит понимать, что тогдашний "Ювентус" был командой, которая только начинала преодолевать последствия после ссылки в Серию "В" в результате Кальчополи. Тогда в Турине, как и теперь, очень беспокоились о воспитании молодежи и ее интеграции в основную команду. Как это часто бывает в Италии, для Иммобиле наступил период четки аренд. В "Сиене" и "Гроссето" Чиро провел по полсезона, а в "Пескаре" – сезон. Именно "дельфины" смогли реанимировать карьеру молодого нападающего, который за три года смог забить лишь два гола. И команда Зденека Земана стала настоящим украшением Серии "В". Чешский специалист традиционно делал ставку на яркий атакующий футбол, который идеально подходил молодым исполнителям, собранным на "Стадио Адриатико". "Бело-голубые", кроме Иммобиле, дали путевку в большой футбол еще и Верратти с Инсинье, а те помогли клубу впервые за 19 лет вернуться в элитный дивизион. 28 голов в Серии "В" не убедили Антонио Конте вернуть молодого нападающего в Турин. "Ювентус" без сомнения продал половину прав на Иммобиле "Дженоа". Вероятно, именно такое отношение "бьянконери" побудило Чиро через год присоединиться к врагу "старой синьоры" – "Торино". 22 гола форварда помогли "Скуадре Гранате" занять итоговое седьмое место, а Иммобиле – получить титул лучшего бомбардира первенства, опередив таких монстров, как Лука Тони, Карлос Тевес и Гонсало Игуаин.

Настало время уехать в Европу, но что-то пошло не так

После своего первого по-настоящему успешного сезона в Серии "А" Иммобиле решил принять новый вызов. Дортмундская "Боруссия" искала замену Роберту Левандовски, который перешел в "Баварию", и "шмелям" казалось, что форвард из чемпионата Италии – идеальный вариант. 19 млн евро выглядели для туринского клуба ("Ювентус" все еще владел половиной прав на футболиста) достойной компенсацией. На "Вестфаленштадион" Чиро ждало разочарование. Его выступить за "желто-черных" пришлись на последний сезон Юргена Клоппа во главе команды. Наставник доверял нападающему – 34 матча и 1600 минут игрового времени ярко это демонстрируют. Однако он смог забить всего три гола в Бундеслиге. Первую половину сезона "Боруссия" завершила в нижней части таблицы, а Клопп заявил, что покинет клуб в конце сезона. Местная пресса буквально уничтожала Юргена за "слепую" веру в Чиро, которую он не мог оправдать. В частности, Bild так описывал его действия на поле: "Слишком медленный, не способен бороться один в один и взаимодействовать с партнерами. Делает ставку только на свою скорость, но очень медленный". Ко всему, Иммобиле еще и оказался ленивым и не способным быстро адаптироваться. Итальянец не проявлял никакого интереса к изучению немецкого. А это очень важный аспект для интеграции в Бундеслиге. К тому же, оказалось, что в Дортмунде не слишком его и ждали. Как потом признавался сам форвард, за восемь месяцев ему так и не удалось сдружиться хотя бы с кем-то. Конечно, неожиданная "черная" полоса отразилась на всех членах команды, но бросать на произвол судьбы новичка с совершенно другой ментальностью никак нельзя. Успехи в Лиге чемпионов, где Чиро забил четыре гола в шести матчах, помогли форварду удержать свои "акции" в Европе, поэтому "Севилья" не имела особых сомнений в его подписания. "Я действительно хотел оказаться здесь и надеюсь забить большое количество голов", – заявил форвард на презентации. Не получилось! "Нервионцы" отчаялись за каких-то полгода – по два мяча в Ла Лиге и Кубке Короля не являлись феноменальным результатом.

В Рим транзитом через место, где все закрутилось

Снова поверил в способности нападающего "Торино". "Быки" оформили аренду Иммобиле, а тот забил в первом же матче после возвращения. За половину того сезона он отличился 5 раз и еще четыре раза помог забить партнерам. Вероятно, если бы не травма, которая оставила Чиро вне игры на шесть недель, то показатели были бы еще лучше, как и итоговое место "Торино", который едва сохранил место в Серии "А". Лето 2016-го стало определяющим для "Лацио". Сначала "орлов" со скандалом отказался возглавить Марсело Бьелса, поэтому римляне были вынуждены довериться Симоне Индзаги, а через две недели контракт с клубом подписал Иммобиле. Вряд ли тогда кто-то мог догадываться, что именно эти двое не просто станут лицом команды, но и приведут "Лацио" к успеху. Конечно, по одной победе в Кубке и Суперкубке Италии кому-то покажутся не слишком весомыми успехом, но для команды уровня "бьянкочелести" это серьезное достижение. В Риме Иммобиле нашел идеальные условия. Его обожают фанаты, уважают партнеры, но самое главное – наставник сделал его главной звездой и строит команду вокруг него. Игра "бьянкочелести" сводится к тому, чтобы как можно чаще создавать возможности для своего единственного нападающего. Максимум вертикальных передач, быстрые атаки и использования пространства, пока соперник не успел перестроиться. Полузащита "Лацио" знает, как и где окажется Иммобиле, а тот стабильно превращает старания одноклубников в голы. Фактически команда работает на Чиро, но и он делает все возможное, чтобы работа других игроков не тратилась зря. Что там немцы говорили о взаимодействии с партнерами? Нападающий, который не создает моменты самостоятельно, наносит 2,69 удара в среднем за матч. Похоже, в Дортмунде поспешили с выводами.

Иммобиле проводит в "Лацио" лишь четвертый сезон, а уже вполне обоснованно претендует на статус легенды клуба. За это время он лишь однажды забил меньше 20 голов по итогам чемпионата. Кампанию 2017/18 нападающий закончил с 29 голами и побил рекорд Эрнана Креспо и Джузеппе Синьоре. До этого ни один нападающий "Лацио" не забивал более 26 голов за сезон. А еще одном игроку "орлов" не удавалось забивать более чем в пяти матчах подряд. Наш герой сделал это в восьми поединках. В первых 200 матчах в Серии "А" Чиро отличился 113 раз. Даже признанные форварды кальчо Винченцо Монтелла и Филиппо Индзаги забили меньше – 112 и 101 гол соответственно. Единственным, что не позволяет Иммобиле окончательно стать суперзвездой, остается сборная Италии. Роберто Манчини регулярно вызывает нападающего в расположение национальной команды, но с результативностью не складывается. Всего за "Скуадру Адзурру" он провел 38 поединков, в которых забил лишь 10 мячей. В отборочной кампании к Евро-2020, которую Италия завершила с рядом рекордов, Чиро отличился трижды – столько же в центральных полузащитников Николо Барелли и Жоржиньо. Этим он напоминает своего земляка Антонио Ди Натале, который тоже не дорос до уровня топ-клуба, не сиял в сборной, но стал легендой, выступая за "Удинезе", где был ночным кошмаром для вратарей соперников. Очевидно, что Иммобиле некомфортно в системе игры Роберто Манчини, который отдает предпочтение игре в два нападающих. Форварду "Лацио" трудно найти свое место на поле, но это он пытается компенсировать объемом работы и лидерскими качествами, которые очень нужны этой молодой команде.

Что по жизни вне футбола?

Истории о том, как бывшие футболисты за несколько лет после завершения карьеры транжирили все свои накопления и погружались в долги, уже давно никого не удивляют. Очевидно, Иммобиле не по душе подобные сценарии. Именно поэтому игрок уже сейчас занимается бизнесом. Чиро владеет контрольным пакетом (80%) акций двух инвестиционных компаний 9 Invest и 17 Invest. Еще по 10% принадлежат его брату Луиджи и консультанту Симоне Риччарделли. Актив 9 Invest оценивают почти в 1,2 миллиона евро. Группа владеет рестораном в Неаполе, имеет долю в нескольких компаниях, занимающихся доставкой еды. Кроме того, форвард "Лацио" является одним из инвесторов компании, связанной с предоставлением услуг мобильной связи и сервиса саморегистрации для не гостиничных комплексов. 17 Invest больше сосредоточена на риэлторском бизнесе. Только в прошлом году была приобретена недвижимость в Милане и Венеции на сумму, превышающую 3 миллиона евро. С 2018 Иммобиле помогает развивать платформу InkDome. Этот сервис создан для любителей татуировок и позволяет находить и общаться с лучшими мастерами. Футболист и сам сторонник тату. В частности, на его груди набита семья и подпись: "Где начинается жизнь, а любовь никогда не кончается". В то же время на правой руке Чиро красуется портрет его первой дочери Микелы. Как истинный неаполитанец, Иммобиле фанатеет от сериала "Гоморра", но настоящая его зависимость – это видеоигры. Чиро может провести за игрой в FIFA все свободное время, не замечая, что происходит вокруг. В начале сентября Джессика разорвала Интернет, опубликовав видео, на котором пытается соблазнительными танцами отвлечь мужа от игры за компьютером. Реакция футболиста – бесценна. Даже сама девушка это поняла, добавив подпись: "Вы только посмотрите на его лицо".

Что в итоге?

Оценивать карьеру форварда, которому всего 29 лет, – дело неблагодарное и ненужное. Тем более, Италия славится бомбардирами, которые переживают вторую молодость, разменяв четвертый десяток. Иммобиле отличается от большинства ведущих бомбардиров нынешней Серии "А". Он не может играть "столба", как Гонсало Игуаин или Эдин Джеко, от него не дождешься креатива уровня Криштиану Роналду или Мертенса, тот не будет запугивать соперников "физикой", как Дуван Сапата или Лукаку. Зато нападающий "Лацио" возьмет свое настойчивостью и усердным трудом. Симоне Индзаги еще перед началом сезона говорил, что его интересуют не трансферы, а новый уровень игры имеющейся команды. Конечно, это касалось и любимца тренера, для которого коуч создал на "Стадио Олимпико" маленький рай. Признает это и Иммобиле: "Мы росли и становились сильнее вместе". До сих пор ему даже не приходилось по случаю надеть форму родного "Наполи", но другая голубая футболка превратила его в лучшего игрока нынешнег поколения итальянского футбола. В такой ситуации не о чем жалеть. С "Лацио" и Индзаги в Чиро появляется возможность становиться еще лучше!