Нападающий "Кальяри" заразился коронавирусом
Среди футболистов, выступающих в Серии А, выявлен новый случай заражения коронавирусом.
COVID-19 обнаружили у форварда "Кальяри" Кирила Десподова, который находится в отпуске в Болгарии.
Болезнь у 23-летнего футболиста протекает бессимптомно. После двух недель карантина он пройдёт повторное тестирование.
"Кальяри" купил Десподова в январе 2019 года и сразу же отдал в аренду "Штурму", в составе которого нападающий забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
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