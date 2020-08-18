Нападающий "Кальяри" заразился коронавирусом

Среди футболистов, выступающих в Серии А, выявлен новый случай заражения коронавирусом.

COVID-19 обнаружили у форварда "Кальяри" Кирила Десподова, который находится в отпуске в Болгарии.

Болезнь у 23-летнего футболиста протекает бессимптомно. После двух недель карантина он пройдёт повторное тестирование.

"Кальяри" купил Десподова в январе 2019 года и сразу же отдал в аренду "Штурму", в составе которого нападающий забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.

Не пропустите: Умтити заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru