Нападающий "Кайрата" Адеринсола Хабиб Эсеола рассказал, что думает о своем бывшем одноклубнике Андрее Аршавине.

"Аршавин - невероятный футболист и отличный человек. Он настоящий футбольный гений. У него я многому научился. Он всегда хорошо тренировался независимо от обстановки. Даже когда он кричал, я воспринимал это как критику, которая может сделать тебя лучше. Все всегда было по делу", - сказал Эсеола.

Аршавин перешел в команду в 2016 году. За три сезона он сыграл больше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

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