Нападающий киевского "Динамо" перешел в "Эйбар"

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Нападающий киевского "Динамо" перешел в "Эйбар"

Фото: инстаграм Франа Соля/Автор неизвестен

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль перешел в "Эйбар" на правах аренды.

Баскский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. При этом в соглашении нет опции о выкупе трансфера игрока.

29-летний Соль в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Тенерифе". Форвард провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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