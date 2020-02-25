Нападающий киевского "Динамо" серьезно наказан за употребление допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин наказан годичной дисквалификацией за употребление допинга, сообщает официальный сайт клуба.
Такое наказание наложено на футболиста Апелляционным органом УЕФА. "Динамо" ознакомится с полным текстом решения по форварду, а затем может подать обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
23-летний Беседин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за киевский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|53
|2
|Динамо Киев
|19
|39
|3
|Заря Луганск
|19
|37
|4
|Десна Чернигов
|19
|33
|5
|Александрия
|19
|33
|6
|Колос Ковалёвка
|19
|23
|7
|Мариуполь
|19
|22
|8
|Dnipro-1
|19
|19
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|19
|14
|12
|Карпаты Львов
|19
|12