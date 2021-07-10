Нападающий киевского "Динамо" Супряга близок к переходу в клуб Серии А

Фото: инстаграм Супряги/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга перейдет в итальянский "Дженоа".

По информации источника, контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2026 года. Стороны уже согласовали все детали и на данный момент работают над окончательным оформлением сделки.

В прошедшем сезоне Супряга сыграл 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

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