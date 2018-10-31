Нападающий "Кристал Пэлас" получает расистские угрозы после матча с "Арсеналом"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа заявил, что после игры с "Арсеналом" (2:2) стал получать угрозы и расистские оскорбления.

Напомним, что форвард в этой игре заработал спорный пенальти.

"Всем, кто заходит слишком далеко в расистских оскорблениях и бросает угрозы моей семье, я желаю всего наилучшего. Им и их близким. Моя жизнь всегда будет на высоте, несмотря на вашу ненависть", - отметил футболист.

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