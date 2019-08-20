Нападающий "Лестера" Ислам Слимани попал в сферу интересов "Монако"

"Монако" интересуется игроком "Лестера" Исламом Слимани. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что в 31-летнем футболисте также заинтересованы несколько турецких клубов.

"Монако" также интересовалось нападающим "Реала" Мариано Диасом, но клуб не продал футболиста монрегаскам.

Минувшей сезон Слимани выступал в аренде в "Фенербахче", в 25 матчах он отметился 5 голами.

А еще: "Монако" нацелился на хавбека "Челси"| http://soccernews.ru