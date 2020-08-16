Нападающий "Лиона" Дембеле признан лучшим игроком матча Лиги Чемпионов с "Ман Сити"

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле стал лучшим игроком 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (3:1).

В этой встрече 24-летний футболист оформил дубль и помог французскому клубу победить

В нынешнем сезоне Лиги Чемпионов Дембеле впервые отметился голами.

В полуфинале турнира "Лион" встретится с "Баварией". Матч состоится 19 августа.

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