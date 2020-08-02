Нападающий "Ливерпуля" Ориги может продолжить карьеру в "Астон Вилле"
"Астон Вилла" интересуется форвардом "Ливерпуля" Дивоком Ориги. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, команда ищет подходящего игрока, чтобы усилить атакующую линию. Сам футболист хочет получать больше игрового времени, чтобы попасть в сборную Бельгии, поэтому будет не против перехода в клуб
В завершившемся сезоне Ориги провел 42 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18