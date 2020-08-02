Нападающий "Ливерпуля" Ориги может продолжить карьеру в "Астон Вилле"

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Нападающий "Ливерпуля" Ориги может продолжить карьеру в "Астон Вилле"

"Астон Вилла" интересуется форвардом "Ливерпуля" Дивоком Ориги. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, команда ищет подходящего игрока, чтобы усилить атакующую линию. Сам футболист хочет получать больше игрового времени, чтобы попасть в сборную Бельгии, поэтому будет не против перехода в клуб

В завершившемся сезоне Ориги провел 42 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал результативную передачу.

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