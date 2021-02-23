Нападающий "Локо" Камано: "После перерыва Могу забить и 10, и 12, и 15 голов"

Форвард "Локомотива" Франсуа Камано высказался о задачах, которые поставлены на остаток сезона.

"Главное, выйти на максимальный уровень физической формы. Еще важна работа над техникой. Если говорить о команде, то нам необходимо скорее вернуться наверх в таблице. "Локомотив" явно не на своем месте.

Не сомневаюсь, что мы наберем максимум очков. Со своей стороны буду помогать команде голами. В "Бордо" у меня получалось забивать много. Когда я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат. Гол в премьер-лиге меня раскрепостит. Я не сомневаюсь в себе, я максимально сконцентрирован и живу только футболом", цитирует футболиста официальный сайт "железнодорожников".