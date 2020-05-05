Нападающий "Локомотива" Джорджевич близок к возвращению в строй после 7-месячного перерыва

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Нападающий "Локомотива" Джорджевич близок к возвращению в строй после 7-месячного перерыва

Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо назвал сроки возвращения в строй нападающего Луки Джорджевича.

В октябре прошлого года 25-летний черногорец травмировал связки колена и с тех пор остаётся в лазарете. Недавно появилась информация, что восстановление игрока затянется ещё на несколько месяцев.

"Поговорил с Лукой Джорджевичем, Сергеем Алексеевым (тренер по физподготовке), Никитой Карлицким (врач) - информация РБ об увеличившихся на несколько месяцев сроках восстановления Луки - "бред" (оценка была исключительной). Восстанавливался Лука всё время с опережением графика, мышцы в отличной форме.

Разумеется, всем футболистам нужно будет набирать, адаптироваться к старому новому графику занятий, многое зависит и от интенсивности первых тренировок. Но для входа в общую группу Луке может понадобиться 1-2 недели максимум! Про месяцы - смешно", - написал Брейдо в твиттере.

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