Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич стал отцом

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Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич стал отцом

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что черногорский нападающий "железнодорожников" Лука Джорджевич стал отцом.

"Лука Джорджевич стал папой! Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея!" — говорится в официальном Twitter московского клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Джорджевич провел шесть матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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