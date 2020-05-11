Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич стал отцом
Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что черногорский нападающий "железнодорожников" Лука Джорджевич стал отцом.
"Лука Джорджевич стал папой! Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея!" — говорится в официальном Twitter московского клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний Джорджевич провел шесть матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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