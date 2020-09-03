Нападающий "Локомотива" ушёл в "Нижний Новгород"

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Нападающий "Локомотива" ушёл в "Нижний Новгород"

"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Локомотива" Артёма Галаджана.

Детали сделки между клубами не разглашаются. Футболист подписал контракт до 2022 года.

22-летний нападающий выбрал себе девятый игровой номер.

Галаджан - воспитанник "Локо", за основную команду сыграл 6 матчей и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Оренбургу" и "Ротору".

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