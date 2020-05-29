Нападающий "Локомотива": "Я давно переболел коронавирусом, однако клуб не пускает меня на базу"

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Нападающий "Локомотива": "Я давно переболел коронавирусом, однако клуб не пускает меня на базу"

Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов заявил, что уже не болеет коронавирусом.

"Я уже давно переболел. Коронавирус у меня нашли еще в конце апреля. Болезнь длилась у меня один-два дня. Благодарю всех за беспокойство, однако сейчас со мной все хорошо.

На данный момент я пребываю в хорошей форме. Хоть сейчас готов начать тренироваться с командой. Однако клуб не пускает меня на базу", - приводит слова Сулейманова Metaratings.

В этом сезоне Сулейманов провел за первую команду "Локо" всего одну игру.

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