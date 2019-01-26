Нападающий "Манчестер Сити" перешел в "Сантос Лагуну"

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Нападающий "Манчестер Сити" перешел в "Сантос Лагуну"

"Манчестер Сити" объявил о переходе нападающего команды Марлоса Морено в "Сантос Лагуну".

22-летнего игрока отдали в аренду мексиканскому клубу до конца нынешнего сезона. 

Действующий контракт Морено с "Сити" рассчитан до 2021 года. Он перешел в стан "МС" из "Атлетико" в 2016 году за 5,5 миллиона евро.

В текущем футболист не выходил на поле в матчах чемпионата Англии.

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