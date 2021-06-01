Нападающий "Манчестер Юнайтед" пропустит Евро-2020

Фото твиттер сборной Англии

Сборная Англии в твиттере объявила об исключении форварда "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда из заявки национальной команды.

19-летний футболист не поможет "трём львам" в матчах Евро-2020 из-за травмы.

В прошедшем сезоне Гринвуд сыграл за "МЮ" 52 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

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