Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уилсон хочет уйти из команды

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джеймс Уилсон этим летом покинет клуб. Об этом пишет Mirror.

Футболист, в основном, играет в аренде в других клубах, среди которых "Брайтон", "Дерби", "Шеффилд Юнайтед" и "Абердин".

23-летний англичанин хочет покинуть "красных дьяволов", чтобы подписать полноценный контракт с новым клубом.

В нынешнем сезоне Уилсон играл в 24 матчах за "Абердин", в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

Футболист выступает за "МЮ" с 2014 года.

А еще: "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Бетиса"| http://soccernews.ru