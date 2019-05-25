Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уилсон хочет уйти из команды

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уилсон хочет уйти из команды

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джеймс Уилсон этим летом покинет клуб. Об этом пишет Mirror.

Футболист, в основном, играет в аренде в других клубах, среди которых "Брайтон", "Дерби", "Шеффилд Юнайтед" и "Абердин".

23-летний англичанин хочет покинуть "красных дьяволов", чтобы подписать полноценный контракт с новым клубом. 

В нынешнем сезоне Уилсон играл в 24 матчах за "Абердин", в которых отметился 4 голами и 2 ассистами. 

Футболист выступает за "МЮ" с 2014 года.

А еще: "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Бетиса"| http://soccernews.ru
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