Нападающий "Манчестер Юнайтед" вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку во вчерашнем матче с "Кристал Пэлас" забил два гола. В этой встрече "красные дьяволы" одержали победу со счетом 3:1.

Для 25-летнего бельгийца эти забитые мячи стали 110-м и 111-м в чемпионате Англии. Этот результат дал возможность игроку войти в двадцатку лучших бомбардиров в истории турнира.

Футболист отмечался голами в составе "МЮ" (26), "Эвертона" (68) и "Вест Бромвича" (17).

Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров АПЛ - Алан Ширер, который забил 260 голов. На втором месте расположился Уэйна Руни - 208, третья позиция у Энди Коула - 188.

В нынешнем сезоне бельгиец участвовал в 34 матчах, отметившись 9 голами и одним ассистом.

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