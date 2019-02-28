Нападающий "Манчестер Юнайтед" вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории АПЛ
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку во вчерашнем матче с "Кристал Пэлас" забил два гола. В этой встрече "красные дьяволы" одержали победу со счетом 3:1.
Для 25-летнего бельгийца эти забитые мячи стали 110-м и 111-м в чемпионате Англии. Этот результат дал возможность игроку войти в двадцатку лучших бомбардиров в истории турнира.
Футболист отмечался голами в составе "МЮ" (26), "Эвертона" (68) и "Вест Бромвича" (17).
Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров АПЛ - Алан Ширер, который забил 260 голов. На втором месте расположился Уэйна Руни - 208, третья позиция у Энди Коула - 188.
В нынешнем сезоне бельгиец участвовал в 34 матчах, отметившись 9 голами и одним ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14