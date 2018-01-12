Нападающий "Марселя" отказался от перехода в "Спартак"

Нападающий "Марселя" Клинтон Нжи этой зимой мог стать игроком "Спартака", о чем сообщает L’Equipe.

По данным источника, 24-летний камерунец отказался от перехода в московский клуб.

В нынешнем сезоне Нжи сыграл в Лиги 1 девять матчей, в которых забил пять мячей.

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