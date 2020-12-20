Нападающий "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

Теги рафаэл леаумиланстатистика

Нападающий "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

Форвард "Милана" Рафаэл Леау отметился голом в игре против "Сассуоло" (2:1).

21-летний португалец забил гол на шестой секунде матча. Как сообщает Opta, это самый быстрый гол в истории Серии А.

До этого рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в 2001 году в составе "Пьяченцы" забил на восьмой секунде.

В текущем сезоне Леау провел 14 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Читайте также: "Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Монако"

"Спартак" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов