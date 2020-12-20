Нападающий "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А
Форвард "Милана" Рафаэл Леау отметился голом в игре против "Сассуоло" (2:1).
21-летний португалец забил гол на шестой секунде матча. Как сообщает Opta, это самый быстрый гол в истории Серии А.
До этого рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в 2001 году в составе "Пьяченцы" забил на восьмой секунде.
В текущем сезоне Леау провел 14 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
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|Аталанта
|26
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|Рома
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|Милан
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|Парма
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|11
|Кальяри
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