Нападающий "Милана" Рафаэл Леау выбыл на две недели

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Нападающий "Милана" Рафаэл Леау выбыл на две недели

Форвард "Милана" Рафаэл Леау выбыл на некоторое время из-за повреждения, полученного в матче сборной Португалии с Нидерландами. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

После медицинского обследования у футболиста было выявлено повреждение бедра. На восстановление потребуется около двух недель.

В текущем сезоне Леау принял участие в 10 матчах за "Милан", забив 3 гола и сделал 3 ассиста.

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