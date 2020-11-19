Нападающий "Милана" Рафаэл Леау выбыл на две недели
Форвард "Милана" Рафаэл Леау выбыл на некоторое время из-за повреждения, полученного в матче сборной Португалии с Нидерландами. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
После медицинского обследования у футболиста было выявлено повреждение бедра. На восстановление потребуется около двух недель.
В текущем сезоне Леау принял участие в 10 матчах за "Милан", забив 3 гола и сделал 3 ассиста.
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