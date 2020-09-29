Нападающий "Монако" Кейта стал игроком "Сампдории"

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Нападающий "Монако" Кейта стал игроком "Сампдории"

Форвард "Монако" Бельде Кейта стал игроком "Сампдории". Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба. 

Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Кейта проведет в "Сампдории" сезон на правах аренды, после чего клуб сможет выкупить его.

Ранее сообщалось, что футболист сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

В прошлом сезоне Кейта провел за "Монако" 26 матчей, отметившись 8 голами и 4 ассистами.

А еще: Хавбек "Монако" Пеле стал игроком "Риу Аве"| http://soccernews.ru
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